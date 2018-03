Wagen over de kop 29 maart 2018

02u41 0

Langs de Vredelaan in Torhout ging een jonge bestuurder gisterochtend rond 9 uur over de kop met zijn wagen. De 20-jarige K.D. uit Torhout verloor de controle over zijn stuur, ging over de kop en eindigde in de gracht. In zijn wagen zat een driejarig kind. Zowel hij als het kind werden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam nog ter plaatse om signalisatie te voorzien op de drukke weg. (JHM)