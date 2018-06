Wagen met kindjes (1 en 2) botst 26 juni 2018

02u55 0

Bij een aanrijding tussen twee wagens in de Hugo Verriestlaan in Torhout zijn zondag twee kindjes van 1 en 2 jaar gelukkig ongedeerd gebleven. Ze zaten in de wagen van de 34-jarige F.V. uit Torhout die in botsing kwam met de auto van de 36-jarige F.S. uit Roeselare. De twee bestuurders, de twee kindjes en een 28-jarige vrouw uit Torhout bleven allen ongedeerd. De bestuurder uit Roeselare legde wel een positieve ademtest af, waarna zijn rijbewijs werd ingehouden voor 15 dagen. De twee auto's werden getakeld. (JHM)