Wagen kwijt, want drie keer betrapt zonder rijbewijs 14 februari 2018

Een 25-jarige man uit Diksmuide heeft in de Brugse politierechtbank liefst 29 maanden rijverbod gekregen, nadat hij in drie maanden liefst drie keer betrapt werd achter het stuur van een wagen, terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was. Op 13 december 2016 zag de politie Jonas W. op een parking in Torhout uit zijn Hyundai Elantra stappen. Bij nadere controle bleek de wagen niet verzekerd en ingeschreven te zijn. Het rijbewijs van W. bleek bovendien ingetrokken. De man betwistte dat hij gereden had, hoewel op camerabeelden te zien was hoe hij de parking opreed. De betrapping hield W. niet tegen om opnieuw achter zijn stuur te kruipen, want op 17 december 2016 en 14 maart vorig jaar werd hij opnieuw geklist. Politierechter Peter Vandamme kon niet lachen met de fratsen van de man en verklaarde zijn wagen verbeurd. Naast het rijverbod legde de rechter hem ook een fikse geldboete van 12.400 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk. (SDVO)