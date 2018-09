Wagen in gracht JELLE HOUWEN

04 september 2018

In de Hillestraat in Torhout belandde een 52-jarige vrouw uit Torhout gisterochtend rond 6 uur met haar wagen in de gracht. D.M. was om onduidelijke redens van haar rijvak afgeweken en in de zachte berm gesukkeld. De vrouw raakte niet gewond en haar wagen werd getakeld.