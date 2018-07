Wagen gaat driemaal over de kop 02 juli 2018

Twee jongemannen zijn gisterochtend lichtgewond geraakt bij een zwaar ongeval in de Aartrijkestraat in Torhout. De 25-jarige O.O. reed richting centrum toen hij even voor 7 uur toen hij van zijn rijbaan afweek. De auto ramde een verkeerslicht en ging driemaal over de kop. De wagen bleef op zijn dak liggen. Zowel O.O. als zijn 22-jarige passagier R.K. moesten naar het ziekenhuis. Ook de omheining en een brievenbus van een woning zijn vernield. O.O. legde een positieve drugstest af en moest zijn rijbewijs 15 dagen inleveren. (JHM)