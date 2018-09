Wagen belandt in voortuin 06 september 2018

In de Zuidstraat in Ichtegem is een man uit Torhout dinsdagavond met zijn auto in de voortuin van een woning beland. De 32-jarige M.S. schatte even voor 19 uur een bocht verkeerd in. Zijn auto eindigde tegen de gevel van een huis. De man raakte bij het ongeval niet gewond. Zijn wagen werd getakeld. (JHM)