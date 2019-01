Vzw De Nacht steunt drie goede doelen Bart Huysentruyt

08u49 0 Torhout De vzw De Nacht, organisator van de Nacht van Vlaanderen, geeft drie cheques ter waarde van 500 euro aan goede doelen.

“We geven het geld aan organisaties of mensen die zich het voorbije jaar voor Kom op tegen Kanker hebben ingezet”, zegt voorzitter Dirk Verduyn. “Dat zijn de dokters Dauwe en Verhaert van het Sint-Rembertziekenhuis, Daniël Lansens die solo aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker deelnam en het hoofd van de sportdienst Heidi Trio, die stadsploegen voor dat fietsevenement in stelling bracht. Het komende jaar zullen we opnieuw een goed doel steunen: een vereniging die strijdt tegen pulmonale hypertensie.”