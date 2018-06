Vrouw zonder gordel 05 juni 2018

02u56 0

In de Rijselstraat in Torhout heeft de politie zondagavond de wagen van de 24-jarige D.D. aan de kant gezet, omdat de vrouw geen gordel droeg. Op de koop toe bleek bij de controle dat ze ook niet over een geldig verzekeringsbewijs beschikte. Ze kreeg een pv mee. (JHM)