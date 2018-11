Vrouw valt met fiets 30 november 2018

02u23 0

In de Pastoriestraat in Torhout is een 76-jarige vrouw woensdagavond ten val gekomen met haar fiets.





Waarom M.R. uit Torhout plots viel is niet duidelijk, er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De vrouw ging zelf een dokter raadplegen. (JHM)