Vrouw met beperking steelt in winkels 03 februari 2018

03u12 0

Een 22-jarige vrouw en haar 26-jarige partner uit Torhout moeten zich voor de rechter verantwoorden voor diverse winkeldiefstallen in Roeselare.





Zo gingen ze er in de eindejaarsperiode van 2016 in de C&A vandoor met drie kledingstukken. Later pikten ze ook nog een fles wodka en appeljenever. Volgens haar advocaat was de vrouw, die een mentale beperking heeft en momenteel zwanger is van haar tweede kindje, dakloos op het moment van de feiten. Ze is makkelijk beïnvloedbaar en liet zich overhalen de spullen te stelen. De buit was bovendien niet eens voor haar bestemd. M.D. riskeert vier maanden cel en een boete. Voor haar partner D.V. vorderde het openbaar ministerie een werkstraf van 50 uur. Vonnis op 26 februari. (VHS)