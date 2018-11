Vrouw en baby aangereden 10 november 2018

02u25 1

In de Lichterveldestraat in Torhout is een 25-jarige inwoonster gewond geraakt toen ze te voet werd aangereden door een lichte vrachtauto. K.M. had ook een baby van 1 jaar bij. Moeder en kind vielen, maar het kind raakte hierbij niet gewond. K.M. zou zelf een huisarts raadplegen en er moest geen ambulance ter plaatse komen.





(JHM)