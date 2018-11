Vrouw (23) terug thuis nadat ze uit rijdende auto stapte 16 november 2018

02u26 0

De jonge vrouw die begin september levensgevaarlijk gewond raakte bij een bizar ongeval in Torhout, is terug thuis. "Het is een wonder", zegt haar broer Bert Kimpe. "Helemaal dezelfde is ze wel niet, haar karakter is een beetje veranderd maar we zijn vooral ongelooflijk blij dat we Kimberly terug hebben." Begin september zat Kimberly 's morgens vroeg in de auto met haar andere broer, moeder en schoonzus in de auto. Toen ze plots wakker werd op de achterbank en er een discussie ontstond, wilde Kimberly het stuur overnemen omdat het haar auto was. Versuft door de slaap stapte Kimberly uit de auto. Ze dacht dat de auto stil stond, maar ze reden met 70 kilometer per uur. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dus sneller naar huis dan verwacht. Er wacht haar een lange revalidatie. (AHK)