Vrouw (23) springt uit rijdende wagen: halfbroer en moeder krijgen zware straffen Mathias Mariën

08 februari 2019

16u27 0 Torhout Een 29-jarige man is veroordeeld tot een boete van 8.000 euro, drie jaar rijverbod en een alcoholslot omdat hij in september vorig jaar zonder rijbewijs en met 2,08 promille in zijn bloed achter het stuur van een wagen kroop. Zijn halfzus stapte tijdens de rit slaapdronken uit de wagen en smakte tegen het asfalt. “Kimberly is ondertussen thuis, maar heeft de mentale leeftijd van een 14-jarige”, sprak haar advocaat.

Het bizarre ongeval gebeurde op 2 september vorig jaar langs de Noordlaan in Torhout. Kimberly Kimpe (23) uit Gits was met haar halfbroer en moeder een verjaardag gaan vieren toen het op de terugweg naar huis fout liep. Omdat ze allemaal te veel hadden gedronken en Kimberly op de achterbank in slaap was gevallen, besloot de 29-jarige halfbroer het stuur in handen te nemen met toestemming van de moeder. Alleen had de twintiger helemaal geen rijbewijs en ging hij de baan op met 2,08 promille in zijn bloed. Tijdens de rit ontstond een ruzie met de moeder, waarna Kimberly wakker werd. Slaapdronken en in een reflex besloot ze uit te stappen om het stuur over te nemen. De jonge vrouw viel daarbij uit de rijdende wagen en lag een maand in coma.

Mentale leeftijd 14-jarige

“Ze heeft op dit moment de mentale leeftijd van een 14-jarige. Het is niet duidelijk hoe dat zal evolueren", klonk het bij haar advocaat. De halfbroer moest zich voor de politierechtbank niet verantwoorden voor het ongeval zelf, maar wél omdat hij zonder rijbewijs en onder invloed achter het stuur van de wagen kroop. De 29-jarige heeft bovendien al een rijkelijk strafverleden en draagt momenteel zelfs een enkelband. “Hij is heel bang om in de gevangenis te belanden”, pleitte zijn advocaat. “Ik wil vragen hem wat te sparen.”

Opvallend: ook de moeder van het slachtoffer moest zich verantwoorden omdat ze het stuur toevertrouwde aan iemand zonder rijbewijs en onder invloed. De politierechter was niet mals voor beide partijen en veroordeelde de 29-jarige halfbroer tot een boete van 8.000 euro, drie jaar rijverbod en een alcoholslot voor één jaar. Bovendien moet hij de vier proeven opnieuw afleggen. De moeder kreeg een boete van 1.600 euro.