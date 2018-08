Voortaan ook zware gitaren in Place2Party 28 augustus 2018

Place2Party op de grens van Lichtervelde en Torhout pakt uit met een opmerkelijk nieuw concept. Vanaf vrijdag 12 oktober is er elke maand een metal-en rockavond in de discotheek. Het idee voor de 'Full Moon Metal & Rock Pop-Up Bar' komt van Evelyn Durie, Davy Vercruysse en Debora Tytgat uit Kortemark. De drie metalheads haalden de mosterd bij het Classic Rock Café tijdens de Graspop Metal Meeting in Dessel. Net zoals op Graspop zullen de videoclips van zowel oude als nieuwere metalnummers op groot scherm getoond worden in de pop-upbar. Debora, die zorgt voor de boekhouding bij Place2Party, stapte naar de zaakvoerders en die waren onmiddellijk te vinden voor het idee. De Full Moon Metal & Rock Pop-Up Bar opent op 12 oktober om 20.30 uur de deuren. De tweede editie zal plaats vinden op 16 november. (SVR)