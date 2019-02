Voormalige barman van De Barrage riskeert 15 maanden cel voor drugshandel in café Siebe De Voogt

25 februari 2019

16u21 0 Torhout De voormalige barman van café De Barrage in Torhout riskeert in de Brugse rechtbank 15 maanden cel voor de verkoop van speed en cocaïne. Volgens het parket verkocht P.B. (48) ook in de zaak, maar de man betwist dat. Twee andere beklaagden hangt 6 en 12 maanden cel boven het hoofd.

Op 5 november 2016 viel het gerecht binnen in het toenmalige café De Barrage op de Torhoutse Markt. De politie had info gekregen dat barman P.B. (48) een drugshandeltje had opgezet in de zaak. Binnen kon, op een leeg gripzakje na, geen drugs worden aangetroffen. Toch is het volgens het parket op basis van de telefoontaps duidelijk dat P.B. ook in het café dealde. “Zijn leverancier uit Roeselare kwam er de cocaïne en speed afleveren”, stelde de procureur. De drugs zou de Torhoutenaar verpakt hebben bij zijn toenmalige vriendin V.V. Bij de vrouw thuis werd speed in het vriesvak aangetroffen. Het parket vorderde 12 maanden cel voor de Torhoutse. Haar ex-partner P.B. hangt 15 maanden boven het hoofd.

De man betwist echter dat hij drugs verkocht in het café. “Integendeel: als ik twee mensen naar de toiletten zag gaan, vlogen ze steevast buiten”, stelde de man. Een derde beklaagde staat enkel terecht voor het bezit van cocaïne. Voor J.B. werd 6 maanden gevangenis gevorderd. Café De Barrage moest na de razzia zes weken sluiten. De zaak veranderde intussen van naam en vraagt in totaal 68.000 euro schadevergoeding. “Om weer te mogen openen moesten ze indertijd een camerasysteem installeren van de burgemeester”, pleitte hun advocaat Maarten Willaert. “Dat kostte allemaal geld, net als een buitenwipper die ze moesten inhuren. En dan spreken we nog niet van de imagoschade die mijn cliënten geleden hebben.” Uitspraak op 25 maart.