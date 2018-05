Volkstuinpark langs Kasteelstraat 23 mei 2018

In de Kasteelstraat in Torhout zijn in totaal negentien perceeltjes klaar om ingericht te worden als volkstuinpark. Het park krijgt de naam Den Smallen Entree. De percelen zijn 38 tot 80 vierkante meter groot. Er zijn een gemeenschappelijke groenzone en een demotuin. De vzw Tuinhier Torhout beheert dat stukje groen. (BHT)