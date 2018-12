Voetganger kritiek na aanrijding Jelle Houwen

03 december 2018

15u35 0

Een 58-jarige man uit Torhout vecht in het ziekenhuis voor zijn leven nadat hij aangereden werd bij het dwarsen van de rijbaan. M.R. stak als voetganger zondagavond even voor 19 uur de rijbaan over op de Vredelaan in Torhout, vlakbij het kruispunt met de Kortemarkstraat. Net op dat moment kwam de 22-jarige L.C. uit Koekelare in haar personenwagen aangereden en ze schepte de man daarbij op. De man kwam met een klap op straat terecht en moest er plaatse de dringendste zorgen toegediend krijgen. Hij werd daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar. De politie van Kouter kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.