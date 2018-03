Vluchtmisdrijf 17 maart 2018

02u31 0

Een 36-jarige man uit Torhout is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt, omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval. De man reed donderdagnacht even na middernacht tegen een geparkeerde wagen in de Rijselstraat in Torhout. B.V. reed daarna verder, maar kon onderschept worden door de politie. Hij had te veel gedronken. De man werd opgesloten in de doorgangscel om te ontnuchteren. Zijn auto moest getakeld worden. (JHM)