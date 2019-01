Vluchtmisdrijf na ongeval JHM

03 januari 2019

14u23 0

Een onbekende bestuurder heeft woensdagavond vluchtmisdrijf gepleegd in Torhout nadat hij een aanrijding veroorzaakte. De 30-jarige B.V uit Torhout reed rond 18 uur met haar wagen in de Schavelarestraat in de richting van de Rijselstraat. Ze wilde het kruispunt met de Bollestraat dwarsen toen ze plots aangereden werd door de onbekende automobilist die vervolgens richting Bollestraat wegvluchtte. De vrouw raakte niet gewond maar er was wel materiële schade aan haar wagen. De politie stelde een PV op.