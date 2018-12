Vluchtmisdrijf na ongeval met schoolbus JHM

12 december 2018

11u06 0

In de Lichterveldestraat in Torhout is woensdagochtend een ongeval met een schoolbus gebeurd. Dat gebeurde rond 8.20 uur toen de buschauffeur en de chauffeur van een vrachtwagen elkaar wilden kruisen. Daarbij werd de linkerspiegel van de schoolbus afgereden. De trucker stopte nadien niet en pleegde vluchtmisdrijf. In de bus raakte niemand gewond. De schoolbus kon ook zijn traject verderzetten en kwam met wat vertraging aan in school.