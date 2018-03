Vluchtmisdrijf na aanrijding 08 maart 2018

02u46 0

In de Steenstraat in Torhout pleegde een onbekende bestuurder dinsdag vluchtmisdrijf na een aanrijding. De 33-jarige C.D. uit Torhout was gestopt om voorrang te verlenen aan de auto's die vanuit de Spoorwegstraat kwamen. Een van die auto's reed bij het passeren tegen de linkervoorhoek van de wagen van C.D. en reed daarna weg zonder te stoppen. (JHM)