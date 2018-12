Vluchtmisdrijf na aanrijding woning JHM

21 december 2018

In de Slingerstraat in Torhout reed een onbekend voertuig vrijdagochtend tegen de omheining van een woning. Die liep daardoor schade op zo stelden de bewoners vast even na 10 uur. Van de aanrijder was er dan echter al geen spoor meer. Die pleegde vluchtmisdrijf. Met welk voertuig het ongeval gebeurde is dus onduidelijk. De politie stelde een PV op.