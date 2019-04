Vluchtmisdrijf na aanrijding vrouw op elektrische fiets JHM

11 april 2019

De bestuurder van een onbekende personenwagen pleegde woensdagmiddag vluchtmisdrijf nadat hij of zij een vrouw op een elektrische fiets had aangereden. Het ongeval gebeurde om 12.30 uur in de Sint-Jozefstraat in Torhout. Dat is een kleine straat, gekend als fietsstraat, waar fietsers altijd voorrang hebben en waar de auto te gast is. De 51-jarige A.A. werd op haar fiets aangereden waarna de bestuurder wegreed. De vrouw kwam ten val maar raakte niet gewond. Haar elektrische fiets is wel beschadigd. De politie stelde een pv op.