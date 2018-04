Vluchtmisdrijf in Stationstraat 21 april 2018

In de Stationstraat in de stad Torhout is een onbekende bestuurder donderdag tegen een geparkeerde wagen gereden. De bestuurder pleegde na de botsing vluchtmisdrijf en is spoorloos. De politie is een onderzoek gestart om uit te klaren wie de bestuurder was die na de botsing de benen nam. (JHM)