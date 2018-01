Vijftiger twee keer in uur betrapt met meer dan 2,5 promille 02u27 0

Een 57-jarige man uit Torhout heeft in de Brugse politierechtbank zes maanden rijverbod gekregen. P.D. werd twee keer in een uur betrapt achter het stuur met meer dan 2,5 promille in zijn bloed.





De politie zag op 25 februari om 2.30 uur 's nachts D. half op het voetpad geparkeerd staan in het centrum van Torhout. Het was meteen duidelijk dat de man gedronken had, dus nam de patrouille hem mee naar het bureau. Na een ademtest bleek hij 2,58 promille alcohol in zijn bloed te hebben, waarop zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. Het weerhield D. er echter niet van om met zijn wagen naar huis te rijden. Om 3.20 uur werd de Torhoutenaar opnieuw langs de kant gezet. Zijn promillegehalte bleek zelfs gestegen naar 2,76 promille. D. gedroeg zich agressief tegenover de inspecteurs en werd een nachtje opgesloten in de cel om te ontnuchteren.





"Ik zat in een echtscheiding en had geen makkelijke periode. Ondertussen ben ik weer op de goede weg", vertelde D. "Ik heb veel spijt en heb nadien ook een brief geschreven naar de politie om me te verontschuldigen." Naast het rijverbod legde de politierechter de man ook een boete van 3.200 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor medische en psychologische proeven. (SDVO)