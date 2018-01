Vijftiger onder invloed speelt zijn fiets zes uur kwijt 29 januari 2018

De politie van Torhout heeft zaterdagavond even na 20 uur de fiets van een 50-jarige man voor zes uur ingehouden.





De fietser reed in de Hogestraat zonder lichten en kwam zo in het vizier van de politie. Bij de controle legde de man een positieve ademtest af. Daarop moest hij zijn tweewieler langs de kant laten staan. (MMB)