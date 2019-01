Vijf fietsers niet in orde met verlichting JHM

15 januari 2019

15u16 1

Net zoals dat de voorbije dagen het geval was hield de politiezone Kouter dinsdagochtend een fietscontrole n Torhout. Deze keer werden 79 fietsers gecontroleerd op de Burg waarvan er al weer 5 niet in orde bleken met hun fietsverlichting. Afhankelijk van hun leeftijd en of het feit dat ze al dan niet al eens een waarschuwing kregen, kregen ze nu een PV van waarschuwing of een onmiddellijke inning. Ondanks het feit dat politie nu al enkele maanden intensieve fietscontroles uitvoert blijven er nog fietsers betrapt worden zonder verlichting.