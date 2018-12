Vier van de 18 gecontroleerde fietsen niet in orde JHM

10 december 2018

In de Guido Gezellelaan in het centrum van Torhout hield de politie Kouter maandag in de voormiddag een controleactie voor fietsers. Daarbij werd in totaal 18 fietsers gecontroleerd. Vier fietsers bleken niet in orde te zijn en kregen een onmiddellijke inning voorgesteld. Een fietser bleek zelfs te rijden onder invloed van alcohol. De 49-jarige C.E. uit Roeselare legde een positieve ademtest af en moest zijn fiets voor 6 uren afgeven.