Vier onmiddellijke inningen voor fietsverlichting

14 januari 2019

13u57 0

De politiezone Kouter hield maandagochtend alweer een fietscontrole in Torhout, zoals dat de afgelopen maanden vaker en meermaals per week het geval was. Deze keer werd gecontroleerd in de Elisabethlaan. Daar werden in totaal 100 fietsers aan de kant gezet voor een controle. Bij vier van hen bleek de fietsverlichting niet of niet voldoende te werken. Zij kregen allen een onmiddellijke inning mee naar huis. Ook de komende tijd staan nog controles op het programma.