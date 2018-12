Vier maal vluchtmisdrijf in één middag in Torhout JHM

11 december 2018

15u33 0

Liefst 4 bestuurders hebben in vier situaties vluchtmisdrijf gepleegd na ongevallen in Torhout. Eerst reed een bestuurder maandag rond 16.30 uur tegen een geparkeerde wagen op de Markt, en vluchtte weg. Hetzelfde gebeurde amper een kwartier later in de Breskensstraat. Ook om 20 uur werd nog een wagen aangereden door een bestuurder op de Markt. Telkens liepen de wagens schade op, de aanrijder is nog spoorloos. Enkel bij het ongeval in de Alberic Deleustraat kon de politie de aanrijder nadien klissen. In de namiddag werd de wagen van de 30-jarige S.V. uit Torhout ter hoogte van de Kloosterstraat aangereden. De nummerplaat kon genoteerd worden en de politie trof de dader, de 54-jarige P.D., even later thuis aan.