Vier gewonden bij botsing op oprit van woning

Torhout





In de Steenstraat in Torhout verloor een 54-jarige bestuurder uit Ichtegem woensdagavond om 19.30 uur de controle over zijn stuur in een bocht. De man reed tegen een elektriciteitskast, waarop zijn wagen werd weg gekatapulteerd. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een andere wagen die op de oprit van een woning geparkeerd stond. In die laatste raakten een 51-jarige man, 71-jarige dame en 42-jarige vrouw uit Torhout lichtgewond.





Ze werden net als de Ichtegemnaar voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis. (SDVO)