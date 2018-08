Videotheek Amuzzi sluit: "Van internet en Netflix kunnen we niet winnen" 11 augustus 2018

02u31 0 Torhout De bekende videotheek Amuzzi in de Oostendestraat in Torhout, voorheen Video-Palace, heeft aangekondigd de deuren te sluiten. Zo komt voor de Torhoutse filmliefhebber een einde aan een tijdperk, want de zaak was op die plaats liefst 26 jaar lang open.

"Het was de zevende zaak van in totaal dertig zaken die we geopend hebben, toen nog onder de naam Video-Palace", zegt zaakvoerder Rudi De Kezel (47) uit Knokke. "Alles startte in 1982 toen mijn vader Marc de Heistse videoclub opende. Ik nam de zaken over en we konden al snel uitbreiden naar dertig zaken onder de naam Video-Palace. Vooral in de jaren 90 en begin jaren 2000 gingen de zaken goed. Maar we kregen steeds meer te lijden onder het illegale downloaden en recent gaf ook de opmars van Netflix ons de doodsteek. Dat is een strijd die we niet kunnen winnen, zo merkten we de voorbije jaren. Steeds moesten we meer zaken sluiten. De vestiging in Torhout kon nog lange tijd open blijven omdat we daar de laatste jaren ook sterk hebben ingezet op de verkoop van filmmerchandising. Maar nu is ook dat niet meer rendabel. En dus zullen we noodgedwongen de zaak sluiten. De huurovereenkomst loopt nu nog tot april 2019. Normaal blijven we zeker tot dan open. Als er dan geen andere huurder gevonden wordt, kunnen we nog even blijven. Anders gaat de zaak onherroepelijk dicht. Alle titels worden dan ondergebracht in onze enige overgebleven vestiging, aan de Kinepolis in Gent. Daar hebben we 60.000 titels ter beschikking en dat lokt een heel ander, meer cinefiel, publiek." (JHM)