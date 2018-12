VIDEO. Kortemark en Torhout in de ban van verloren gelopen wolfshond Jelle Houwen

19 december 2018

Een video en enkele berichten over een verloren gelopen wolfshond op de grens tussen Kortemark en Torhout gaan sinds dinsdagavond viraal. Heel wat bewoners zijn in de ban van de hond. Die werd dinsdag in de vooravond meermaals gespot op de baan tussen Torhout en Kortemark. Het was Dimitri Vroman die de viervoeter dinsdagavond kon filmen toen die plots op de weg wandelde. Het gaat niet om een wolf maar wel om een wolfshond, een Tsjecho-Slovaakse wolfshond, een Saarloos of een Tamaskan. Van waar het dier komt is voorlopig onduidelijk.

Het lijkt om een vrij schuw exemplaar te gaan dat langs straat enkele vuilnisbakken kapot beet op zoek naar voedsel. Van zodra de meldingen over de hond binnen kwamen, gingen verschillende inwoners zelfs op zoek naar het dier maar het liep alsmaar verder en laat zich niet vangen. Vandaag worden nieuwe zoekacties ondernomen. Ook de politie werd verwittigd. Aan automobilisten in de buurt wordt gevraagd om uit te kijken, want het dier loopt soms zomaar de weg over.