Verzakte parking Stadskantoor heeft al heraanleg nodig 12 april 2018

Torhout Vier jaar na de opening van het Torhoutse Stadskantoor, het administratieve centrum langs de Aartrijkestraat, moeten de parkeervakken alweer vervangen worden.

De parking met betonnen dallen en groene zones is al volledig verzakt. "Het gaat om een aantal gebreken in de fundering", zegt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).





"De aanleg van de parkeervakken is niet correct gebeurd. De aannemer is evenwel failliet, waardoor we geen verhaal kunnen halen. Gelukkig hebben we nog altijd een bedrag achter de hand van de waarborg, waardoor de heraanleg toch financieel gedekt is. Niettemin is dit een vervelende situatie." Het gaat om een totale kostprijs van 50.000 euro. Vanaf maandag 16 april, dus net na de paasvakantie, wordt er gestart met de werken. In de eerste fase wordt de blauwe zone opgebroken. Na een uithardingsperiode zal dit gedeelte half juni opnieuw opengesteld worden. Wie nabij het Stadskantoor wil parkeren, zal dat nog in de andere zone kunnen, of aan het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. In het bouwverlof tijdens de grote vakantie zal de tweede zone aangepakt worden. Die is vanaf september opnieuw bruikbaar. (BHT)