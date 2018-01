Vers bloed voor 't Voske DOCHTER EN SCHOONZOON VERVOEGEN TEAM VAN BEKENDE TEAROOM BART HUYSENTRUYT

02u39 0 Foto Proot Nele De Vos en Tjundi Noppe aan tearoom 't Voske in de Oostendestraat. Torhout De bekende tearoom 't Voske in de Oostendestraat in Torhout heeft opvolging. Dochter Nele Devos (21) en haar vriend Tjundi Noppe (22) komen vanaf vandaag het team van Neles ouders Hans en Annie vervoegen. "Fantastisch nieuws", vinden Hans en Annie, die 31 jaar geleden met 't Voske begonnen.

"We zijn natuurlijk blij met de beslissing van onze dochter en haar vriend om zich voortaan voluit voor 't Voske in te zetten", zeggen Hans en Annie Devos (allebei 56 jaar), het echtpaar dat eind januari 1987 met de bloeiende tearoom gestart is. "Samen met de komst van Nele en Tjundi hebben we de veranda van nieuw meubilair voorzien om het interieur een eigentijdser tintje te geven. Al zullen we met z'n allen niet afwijken van het basisprincipe waarmee we 31 jaar geleden gestart zijn: de klanten kwaliteit serveren tegen een betaalbare prijs."





Middaglunch

De tearoom langs de drukke Oostendestraat zal voortaan ook een middaglunch serveren. "Dat kan een quiche, een pastaschotel of een slaatje zijn. Het is de bedoeling om geregeld te variëren. Het wordt geen restaurant. Er zullen geen frietjes gebakken worden. Verder blijven we natuurlijk inzetten op de huisgemaakte pannenkoeken, wafels en patisserie."





Koffiekenner

Tjundi heeft vanaf zijn vijftiende als jobstudent in de horeca gewerkt en leert nu van Hans de knepen van het bereiden van fijne patisserie. Ook Nele heeft ervaring in de branche, want ze werkt al een paar jaar in de weekends met haar ouders mee in 't Voske. Bovendien heeft Tjundi een opleiding tot barista of koffiekenner gevolgd. "Ik wil straks graag diverse koffiespecialiteiten aanbieden, zonder daarin te overdrijven", zegt hij. "We hebben ook verse thee. Sowieso willen we de kaart van de tearoom wat verruimen en hier en daar wat eigentijdser maken. Wat jongere klanten aantrekken, is daarbij de bedoeling, zonder ons vast cliënteel te verwaarlozen."





Gastvrouw Annie zal sowieso wat minder te zien zijn in 't Voske. "Ik blijf wat meer in de keuken", zegt ze. "Het is wat lastiger geworden om constant op te dienen. Het is nu aan de jonge generatie om er tegenaan te gaan. Wij doen het wat rustiger aan, al blijven we volop aanwezig." Tearoom 't Voske is op donderdag en vrijdag gesloten behalve op feestdagen maar voor de rest op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag doorlopend open van 10.30 tot 19 uur en op zondag van 12 tot 20.30 uur.