In de Heidestraat, tussen Torhout en Wijnendale, brak er gisteravond rond 19 uur in een verreiker. De chauffeur reed richting Torhout toen hij plots merkte dat er iets loos was. Hij merkte rook op en zette de machine aan de kant. De brandweer van Torhout was snel ter plaatse maar tegen dan stond de kraan al in lichterlaaie. De machine brandde volledig uit. Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. De chauffeur bleef gelukkig ongedeerd. (JHM)