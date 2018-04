Vermiste Febe (14) na week terecht MOEDER VINDT DOCHTER TERUG OP ZOLDER BIJ MOEDER VRIENDJE JELLE HOUWEN

04 april 2018

02u32 0 Torhout Na een week is een einde gekomen aan de lijdensweg van Sofie Vermeulen. Haar 14-jarige dochter Febe was een week vermist en werd maandag teruggevonden op zolder bij de mama van haar fout vriendje T. "Ik ben zó opgelucht, maar heb nog veel vragen", zegt mama Sofie.

De 14-jarige Febe Labaere was bijna een week vermist. Vorige week dinsdagavond kwam ze niet thuis van school in Brugge, waar ze Haartooi volgt. Het meisje bleek het laatst gezien te zijn met haar vriend T., die 16 jaar is. Die jongen is al even op het slechte pad en moest voor de jeugdrechter verschijnen na drugsproblemen. Hij daagde niet op en besloot samen met Febe te vluchten. Een week lang bleven beide tieners vermist. Politie en parket werden ingeschakeld, en ook Child Focus werd op de hoogte gebracht.





10.000 keer gedeeld

Mama Sofie deed meerdere emotionele oproepen, die meer dan 10.000 keer gedeeld werden. Tevergeefs: Febe liet niks van zich horen. Tot Sofie haar zelf terugvond. Op een zolder.





"Maandagavond zaten we met vrienden en familie voor een zoveelste keer samen", vertelt Sofie. "We waren de opties aan het overlopen. Waar kon Febe in godsnaam toch zitten? Eigenlijk kwamen we altijd bij hetzelfde punt uit: in de woning van de mama van T., in Koekelare. Zij woont er niet altijd, en we waren al drie keer langsgeweest, maar alles was dicht en donker. Maandagavond zijn we opnieuw gaan kijken. En plots zagen we licht. En een schim die leek op T. We klopten niet aan, maar belden meteen de politie. Die kwamen met twee combi's ter plaatse. Ze belden T.'s mama op: 'ofwel kom je nu met de sleutel, ofwel komt een slotenmaker op jouw kosten', zeiden ze. Toen ze toch afkwam, mochten we van de politie niet mee naar binnen. Ze hebben Febe en T. snel gevonden. Ze zaten verstopt onder het bed. Ze bleken een hele week op zolder overleefd te hebben op water en koeken."





Jeugdrechter

De politie liet Febe even bij haar mama in de combi, maar nadien werden beide tieners meegenomen voor verhoor. T. werd opgepakt en moet opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen. Hij zal wellicht geplaatst worden in een jeugdinstelling. "Ik heb het zelf moeten vragen, maar kreeg in de combi toch een knuffel van Febe. Ze is sinds maandagnacht terug thuis."





Duizend vragen





Sofie zit met 1.000 vragen voor haar dochter, maar laat haar nu even op adem komen. "Wellicht zoeken we de hulp van een psycholoog en in het ziekenhuis zal ze ook nog onderzocht worden. Ze vertelt voorlopig niet waarom ze wegliep, maar ik denk wel dat alles op zijn pootjes zal terechtkomen." Sofie bekijkt nog de opties, maar overweegt een klacht tegen de mama van T. "Want ik geloof niet dat ze niet wist dat de tieners in haar huis zaten", besluit ze.