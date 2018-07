Verkiezingsdebat in Club de B 10 juli 2018

02u47 0

Op dinsdag 11 september, één maand voor de verkiezingen, organiseert de Marnixring Pater Callewaert Torhout zijn traditioneel verkiezingsdebat in Club de B, vanaf 19.45 uur. De avond wordt gemodereerd door de Torhoutse professor en politicoloog Herwig Reynaert. Alle lijstrekkers van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen in Torhout hebben hun komst bevestigd: Hilde Crevits (CD&V), Paul Dieryckx (sp.a), Eva Maes (NV-A) en Bertrand Vander Donckt (Groen). Na het debat is er mogelijkheid om vragen te stellen. De toegang is gratis. (BHT)