Verkeersmaatregelen voor winterbraderie 17 november 2018

Dit weekend vindt in Torhout opnieuw de winterbraderie plaats en daarvoor is er tot zondag een speciaal verkeersreglement van kracht. Er is een parkeerverbod op de Grote Burg tot zondagavond 22 uur.





Van zaterdagochtend 7 uur tot zondagavond 22 uur is dat ook het geval op de Markt, de Burg, aan het Vrijetijdshuis, in de Fraeystraat en een stuk van de 's Gravenwinkelstraat.





Daarnaast is er een verbod voor alle verkeer op de Markt tussen de Hofstraat en de Zuidstraat, in de 's Gravenwinkelstraat tussen de Oostendestraat en de Fraeystraat en in twee andere straten is slechts beperkt verkeer mogelijk. (JHM)