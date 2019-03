Verbolgen kunstenaar verwijdert beelden van rotonde in Torhout, Jean-Marie Dedecker toont al interesse: “Wij willen wél betalen voor iets moois” Christophe Deconinck

16u54 0 Torhout Luc Ledene, de kunstenaar die de beeldengroep maakte die op rotonde ‘t Engelshof in Torhout prijkt, haalt zijn creaties dinsdagmorgen weg. “Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd,” aldus de misnoegde beeldhouwer uit Veurne, die al zeven jaar wacht tot de stad de beelden koopt. Jean-Marie Dedecker heeft plannen om de beelden naar Middelkerke te halen.

Wie over de ring langs Torhout rijdt, komt langs de beeldengroep die al zeven jaar lang de rotonde ‘t Engelshof opsmukt en intussen een vertrouwd gegeven is geworden langs de stadsrand. De monumentale kegels vervaardigd in roestig cortenstaal en bovenaan afgewerkt met arduinen sculpturen, staan opgesteld waar de Oostendestraat, de Noordlaan en de Vredelaan samenkomen.

Maar dinsdagmorgen komt gerenommeerd kunstenaar Luc Ledene uit Eggewaartskapelle, wiens beelden tot in Letland staan opgesteld, zijn creaties zelf weer ophalen. “Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd,” verklaart hij verontwaardigd. “Ik heb de kunstwerken meerdere malen te koop aangeboden en werd steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Na zeven jaar is het welletjes geweest. Er is voldoende interesse van mensen die wel met geld over de brug zullen komen.”

De Torhoutse schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) betreurt de beslissing van de kunstenaar, maar begrijpt zijn standpunt. “De beelden werden er geplaatst in het kader van een tijdelijk project, nog lang voor mijn ambtstermijn. Het is nooit de bedoeling geweest dat ze er lang zouden blijven staan, maar de jaren verstreken en tot onze spijt is er geen budget voorhanden. Vorig jaar hebben we het geld besteed aan een street-art-project en in 2019 is er geen geld voorzien voor de aankoop van beelden. We maken momenteel de meerjarenplanning op, maar het is niet zeker dat we voor die beelden zullen kiezen als er wel budget beschikbaar zou zijn. Daarom willen we ook geen loze beloftes maken naar de kunstenaar toe en respecteren we zijn keuze. Wij zijn de beeldhouwer dankbaar dat we al die jaren gratis gebruik hebben mogen maken van zijn kunstwerk en zullen het transport bekostigen om de beelden terug veilig tot bij hem te krijgen,” besluit de schepen Denolf.

De Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) toont interesse. “Breng die beelden maar naar hier,” zegt hij vastberaden. “Voor iets wat mooi is, maken we in Middelkerke graag budget vrij. Wij hebben hier zelfs al een Delvoye op de Zeedijk. Ik dien persoonlijk zo gauw mogelijk een aanvraag in bij onze cultuurcommissie om het langs de officiële weg te laten gebeuren. Wij hebben rotondes genoeg waar dit kunstwerk tot zijn recht zou komen. De beelden zullen ons een mooie aanvulling zijn op ons kunstpark.” Er is nog niets concreets, maar in het beste geval zouden de beelden al tegen de zomer in Middelkerke moeten staan.