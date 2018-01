Vengaboys komen naar Totally 90's 27 januari 2018

Het partyconcept Totally 90's komt op zaterdag 24 maart naar De Mast in Torhout. Op het podium staan legendes uit de jaren '90 van vorige eeuw zoals Vengaboys, Pat Krimson Jan Vervloet, Da Rick, Peter Hoogland en 2 Brothers on the 4th Floor. De organisatie roept de bezoekers op om zich ook helemaal in het thema te verkleden. Tickets en info: www.totally90s.be. (BHT)