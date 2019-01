Veertiger lichtgewond na val JHM

21 januari 2019

Een 44-jarige man uit Torhout raakte zondagavond om 20 uur gewond na een val. G.C. kwam in de Kortemarkstraat ten val langs de openbare weg. Hoe dat gebeurde is nog onduidelijk. Een ambulance kwam ter plaatse en bracht de man met lichte verwondingen over naar het Sint-Rembertziekenhuis. De politie stelde een PV op.