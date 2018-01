Veel minder parkeren op nieuwe Markt 02u55 0

Het ziet er steeds meer naar uit dat er op het nieuwe marktplein van Torhout veel minder plaats zal zijn voor wagens. Bewoners en geïnteresseerden konden gisteren in het Vrijetijdshuis de bijgewerkte plannen bekijken. Die zijn een beetje bijgestuuurd, maar weren vooral het autoverkeer uit het centrum. Van de 56 parkeerplaatsen op de Markt blijven er nog 15 over. Ook aan de kerk daalt het aantal plaatsen van 29 naar 26 plaatsen. Er zou een grote boom geplant worden aan de voorzijde van het huidige stadhuis, dat een feestpaleis wordt met een soort theaterzaal op de verdieping. Er komt meer straatmeubilair: van 38 naar 85 zitplaatsen. De achterzijde van het stadhuis wordt dan een concert- en evenementenplein. Ook aan de toegang tot stadstuinen wordt hard gewerkt. Zo zou een verbinding gemaakt worden tussen de 's Gravenwinkeltuin en tuin De Brouckère. Die zou vanaf de Burg én de 's Gravenwinkelstraat ontsloten worden. "Er is zeker nog bijsturing mogelijk", zegt schepen van Communicatie Lieselotte Denolf (CD&V). "Tegen mei willen we een definitief plan hebben." Tijdens de koopjesdagen in juni wordt het definitieve plan voor de nieuwe Markt dan voorgesteld aan de inwoners. (BHT)