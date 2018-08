Vechtpartij ontsiert opening café UITBATER HERINNERT ZICH DODELIJKE RAID RAW13 NOG AL TE GOED BART BOTERMAN

20 augustus 2018

02u36 0 Torhout Bij een vechtpartij op de openingsavond van 2Fish Bar in de Torhoutse stationsbuurt zijn twee jongeren gewond geraakt. "Ik zag bloed en dacht: 'het is toch niet opnieuw zover?'", zegt uitbater Sacha Vandenkendelaere, de dodelijke raid van RAW13 aan zijn voormalig café Apropoo indachtig.

Sacha Vandenkendelaere (40) is aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière als café-uitbater begonnen. Hij ruilde recent Apropoo in de Stationsstraat in voor het pand van de voormalige Fifty-Seven aan de overkant van de straat. Hij doopte de zaak om tot 2Fish Bar. Zaterdag was het de openingsavond. "Aanvankelijk verliep alles perfect. De zaak zat stampvol met zo'n 600 feestende klanten, grotendeels het cliënteel van Apropoo dat mee is verhuisd. Ik was enorm tevreden", vertelt Sacha.





Maar rond twee uur 's nachts sloegen bij twee jongeren, die te veel drank op hadden, de stoppen door. Ze begonnen glazen naar elkaar te gooien en vervolgens te trekken en te duwen. Daardoor kwamen beiden op de grond terecht, midden in de glasscherven. De twee jongemannen van 16 en 20 jaar liepen diepe snijwonden op. Op straat ging het gevecht verder, tot de politie en twee ziekenwagens ter plaatse kwamen. Beiden werden gewond, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht en zullen later nog worden verhoord.





Voor Sacha betekende het incident een stevige domper. "Ik was op het moment van de vechtpartij eventjes naar boven. Toen ik terug beneden kwam, zag ik het bloed op de grond. Ik dacht, 'het zal toch niet opnieuw van dat zijn, hé?'."





Garden Party

De dodelijke raid van bende RAW13 in de zomer van 2011, waarbij Jeroen Balloey (21) uit Ichtegem om het leven kwam, zit nog steeds in zijn geheugen gegrift. "Op zo'n moment denk je toch even het ergste. Gelukkig bleek het achteraf minder erg dan gevreesd. Ik besef ook dat je in het nachtleven als horeca-uitbater tegen een stootje moet kunnen, anders moet je er niet aan beginnen. Dergelijke voorvallen gebeuren jammer genoeg in elk nachtcafé. Als uitbater sta je daar machteloos tegen. Herrieschoppers zijn bij mij niet welkom. Nu, van de 600 klanten die op de openingsavond aanwezig waren, hebben er 598 zich uitstekend gedragen." Gisteren ging 2Fish Bar in de namiddag opnieuw open voor het tweede deel van het feestweekend, met een Garden Party in de tuin van de zaak. "Ditmaal gelukkig zonder incidenten. Ik ben best tevreden over de opkomst van dit weekend. Ik wil alle klanten - uitgezonderd de herrieschoppers - bedanken voor hun komst."