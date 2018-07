Vander Donckt trekt Groen 10 juli 2018

Bertrand Vander Donckt is de lijsttrekker voor Groen in Torhout. Het huidige raadslid krijgt Ruben Vangheluwe als lijstduwer in steun. Verder bestaat de lijst uit heel wat nieuwe gezichten. Groen gaat in oktober zonder sp.a naar de kiezer en kan een volledige lijst voorleggen. Ze willen bovendien verder groeien.





"We gaan voor een gelukkiger, eerlijker en menselijk Torhout", zegt Vander Donckt. "Mensen in Torhout zijn niet ongelukkig, maar het kan toch op veel vlakken anders. Meer betrokkenheid is een pijler, net als het realiseren van schoolstraten en een dienstencentrum. Op dat vlak hinken we echt achterop." (BHT)