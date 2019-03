Vandalen steken boeken in brand in vuilnisbak JHM

29 maart 2019

In de Ravenhofstraat in het centrum van Torhout stichtten vandalen donderdagmiddag een brandje in een vuilnisbak. Ze hadden enkele boeken in de vuilnisbak gegooid en staken die in brand. Daarna namen ze de benen. De politie was als eerste ter plaatse en kon het vuurtje zelf blussen. Een tussenkomst van de brandweer was niet nodig. De politie stelde een pv op.