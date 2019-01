Vandalen brengen beschadigingen toe in nacht van oud naar nieuw Siebe De Voogt

02 januari 2019

13u38 0 Torhout In Torhout hebben vandalen tijdens oudejaarsnacht op twee plaatsen beschadigingen aangebracht.

Omstreeks 23 uur werden in de Denderstraat drie geparkeerde wagens bekrast. In de Hans Memlinglaan gooiden onbekenden dan weer een beeld vanop de oprit van een woning kapot tegen een rolluik. Zowel het beeld als het rolluik raakten op die manier beschadigd. De politie Kouter stelde telkens de nodige processen-verbaal op en is een onderzoek gestart.