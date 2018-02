Van Marcke schenkt sanitair aan Kringwinkel 15 februari 2018

Sanitairgroothandel Van Marcke heeft restmateriaal uit de vorige toonzaal in de Stationsdreef geschonken aan de Roeselaarse Kringwinkel.





Op die manier toont Van Marcke dat ze tegen verspilling is, wil ze mensen met een beperkter inkomen helpen en neemt ze sociale verantwoordelijkheid op, want de Kringwinkel helpt langdurig werklozen en leefloontrekkers aan het werk. Vanaf 20 februari zullen de Kringwinkels van Roeselare en Torhout een actie lanceren, gericht op de handige doe-het-zelver. De winkels zullen een speciale hoek inrichten om de producten van Van Marcke aan te bieden.





Na maximaal zes weken zullen de nog niet verkochte producten verspreid worden over de vier winkels van Midden-West-Vlaanderen (Roeselare, Torhout, Izegem en Tielt). (CDR)