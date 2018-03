Uitgebrande villa gaat tegen de vlakte 02 maart 2018

Bijna drie maanden nadat een brand een villa in de Revinzestraat in Torhout in de as legde, zijn de afbraakwerken volop bezig. Op 5 december ging de woning van de 76-jarige Georgette Decan in de vlammen op. De oorzaak zal nooit gevonden worden. "De villa is bijna afgebroken, maar de funderingen zitten er nog in", zegt zoon Ivan Spillier. "Ook die funderingen zullen we laten weghalen om dan de bodem te saneren. Veel asbest ligt er evenwel niet. Daarna zullen we de grond verkopen, net als ook het identieke huis ernaast. We willen die periode op die manier afsluiten. Met mijn moeder gaat het intussen goed. Ze woont terug alleen in Wijnendale en we zijn op zoek naar een huisje voor haar om te kopen. Ze is nog erg kwiek en wil zelfstandig wonen. Weken na de brand hebben we ook haar vier katten teruggevonden in de buurt. Ze is erg blij dat ze hen terug heeft, al mist ze de spullen uit haar villa waar ze herinneringen aan had." (JHM)