Uitbaters Broodgenot erg ontgoocheld: “alle nieuwe kerstversiering op winterterras gestolen” “Ons winterterras zorgde voor extra sfeer, maar 1 dief verpest nu alle gezelligheid” Jelle Houwen

03 januari 2019

16u07 0

De uitbaters van broodjeszaak Broodgenot in de Breidelstraat, in het centrum van Torhout, dienen klacht in bij de politie tegen onbekende dieven. Die zijn er aan de haal gegaan met al het nieuw aangekochte kerstversiering op hun winterterras. “Die werd woensdagnacht allemaal gestolen. Onze 5 kerstbomen staan er nu troosteloos bij. Weg sfeer”, zegt uitbater Kris Govaere ontgoocheld.

Kris en zijn vrouw Corina stonden donderdagochtend van ontgoocheling aan de grond genageld, toen ze hun zaak wilden openen. Ze zagen dat zowat alle kerstversiering van hun 5 uitgestalde kerstbomen gestolen waren. De bomen stonden allemaal uitgestald op of rond een gezellig ingericht winterterras, die ook voorzien was van wat decoratie in de kerstsfeer, die ook gestolen werden. “Van 4 kerstbomen is alle ledverlichting gestolen, en werden alle adapters uit de weersbestendige dozen gehaal”, zucht Kris. “Die zaten nochtans verstopt in de manden onder de kerstboom. De kerstverlichting die bovenaan de gevel van de zaak hangt, werkt ook niet meer. Daar trokken de dieven de kabels stuk maar kregen ze de transformator niet mee, aangezien die stevig bevestigd is aan de gevel. In totaal werden enkele tientallen meters verlichting gestolen, verschillende transformatoren en andere versiering. De buit bedraagt zo’n 300 euro. Dat is misschien geen fenomenaal groot bedrag, het gaat vooral om het gevoel: we doen dit voor extra sfeer, het bezorgt iedereen gezelligheid en dan verpest 1 dief dat alles.”

Gezelligheid weg

Uitbater Kris Govaere, die het Broodgenot al 7 jaar uitbaat met zijn vrouw Corina Gekiere, reageert erg ontgoocheld. Voordien baten ze al het Broodhuis uit, en ook daar werd al eens de kerstverlichting gestolen, weliswaar 22 jaar geleden. “Het jammere is dat alle kerstversiering, de verlichting en de kerstbomen weg waren”, vervolgt Kris. “We hebben die pas in december aangekocht en gaven in totaal 500 euro uit. We wilden dit jaar eens iets speciaals doen en verder gaan dan normaal. We besloten om een klein maar heus winterterrasje voor onze zaak te bouwen. Dat kostte ons zo’n 2.500 euro. De reacties waren unaniem lovend, alle klanten waren enthousiast. Want zo’n terrasje brengt natuurlijk enorm veel sfeer. Die sfeer is met de diefstal nu wel enorm omgeslagen. Plots is de gezelligheid weg. De diefstal is gebeurd tussen woensdagavond 21 uur en deze ochtend. Woensdagavond was ik nog in de zaak. De dieven moeten wellicht lange tijd bezig geweest zijn, want alle verlichting uit de vier bomen verwijder je niet op 1-2-3. En ook alle transformatoren werden netjes uit de dozen gehaald. Wellicht hebben ze er dus een hele poos over gedaan. We hopen dan ook dat er mensen zijn die misschien iets gezien hebben. Wijzelf hebben wel camerabewaking maar die is gericht in onze zaak zelf. We leggen nu klacht neer bij de politie en hopen dat het toch iets oplevert. Om eerlijk te zijn, is dit wel een grote ontgoocheling. Ik weet niet of we dit volgend jaar zullen herhalen. Het terras zullen we wel laten, en dat regelmatig anders aankleden, naargelang het seizoen.” Wie info heeft, kan contact opnemen met het Broodgenot of met de politie.

De reacties waren unaniem lovend, alle klanten waren enthousiast. Want zo’n terrasje brengt natuurlijk enorm veel sfeer. Die sfeer is met de diefstal nu wel enorm omgeslagen. Plots is de gezelligheid weg Uitbater Kris Govaere